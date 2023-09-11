В России создали платформу для запуска Android-приложений в ОС «Аврора»

Разработчик приложений «Авроид» (входит в ИТ-холдинг Fplus, бывший F+Tech) создал платформу, позволяющую запускать Android-приложения в операционной системе (ОС) «Аврора». Об этом сообщается на сайте «Ростелекома».
Как отметили в компании, платформа предназначена для управления изолированными контейнерами в ОС «Аврора».
«Технология контейнеризации позволяет безопасно интегрировать Android-окружения и Android-приложения в ОС «Аврора», благодаря чему можно безопасно запускать любые программы, сохраняя при этом их полную функциональность», — пояснили там.
Отмечается, что платформа «корректно отображает» графические окна приложений, работает с аудио- и видеофункциями, сетевыми соединениями. При этом пользователи смогут переключаться между несколькими запущенными Android-приложениями и управлять их настройками.
Платформа находится в стадии бета-тестирования и «в течение ближайших месяцев» станет доступна всем владельцам устройств с ОС «Аврора».
В разговоре с «Коммерсантом» представитель «Авроида» рассказал, что платформа будет продаваться для пользователей ОС «Аврора» отдельно. Сколько стоит лицензия, он не уточнил. Владельцам устройств на ОС с платформой будут доступны «сотни тысяч» мобильных приложений, которые в том числе есть в RuStore, включая соцсеть «ВКонтакте», сервисы «Яндекса» и Сбербанка.
Эксперты, опрошенные «Ъ» считают, что создание платформы позволит «Авроре» увеличить аудиторию, но предполагают, что приложения могут некорректно работать на эмуляторе, а американский ИТ-гигант Google будет противодействовать тому, чтобы устройства на «Авроре» получали доступ к его сервисам.
В июне в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) «Ростелеком», F+ tech, а также «Авроид» подписали соглашение о сотрудничестве. Отмечалось, что стороны планируют создавать и развивать отечественные ИТ-решения для мобильной экосистемы «Аврора», включая разработку новых мобильных приложений.