«Этичный» искусственный интеллект Claude получил платную версию

Компания Anthropic, конкурент OpenAI, представила Claude Pro, платную версию своего чат-бота с ИИ Claude.ai. По цене 20 долларов в месяц Claude Pro предлагает более высокие лимиты использования, приоритетный доступ в пиковое время и ранний доступ к новым функциям. Подобно ChatGPT, Claude Pro может составлять текст, обобщать, анализировать, решать логические задачи и многое другое.

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Существенным отличием Claude Pro является возможность обработки контекстного окна, которое, если верить компании, больше, чем у ChatGPT. Claude Pro может работать с более длинными документами и поддерживать контекст в длительных беседах.

Хотя Anthropic заявляет о «5-кратном увеличении возможностей использования Claude Pro», компания все еще не определила пределы использования бесплатной версии.