Tecno представила смартфон в честь индийской лунной миссии «Чандраян-3»

В марте Tecno выпустила Spark 10 Pro в двух цветовых вариантах — Starry Black и Pearl White. Теперь к ним присоединилась новая версия, получившая название Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition.

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Spark 10 Pro Moon Explorer Edition — это специальный выпуск смартфона, выпущенный компанией Tecno в честь индийской лунной миссии «Чандраян-3», которая сделала ее первой страной, успешно осуществившей мягкую посадку в районе южного полюса Луны, и четвертой страной, совершившей высадку на поверхность Луны.

Компания Tecno заявляет, что дизайн Spark 10 Pro Moon Explorer Edition черпает вдохновение из миссии Chandrayaan-3, при этом «отдавая приоритет экологичности благодаря уникальному черно-белому кожаному дизайну, изготовленному из экологически чистой экосиликоновой кожи».