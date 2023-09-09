Tecno представила смартфон в честь индийской лунной миссии «Чандраян-3»
В марте Tecno выпустила Spark 10 Pro в двух цветовых вариантах — Starry Black и Pearl White. Теперь к ним присоединилась новая версия, получившая название Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition.
Spark 10 Pro Moon Explorer Edition — это специальный выпуск смартфона, выпущенный компанией Tecno в честь индийской лунной миссии «Чандраян-3», которая сделала ее первой страной, успешно осуществившей мягкую посадку в районе южного полюса Луны, и четвертой страной, совершившей высадку на поверхность Луны.
Компания Tecno заявляет, что дизайн Spark 10 Pro Moon Explorer Edition черпает вдохновение из миссии Chandrayaan-3, при этом «отдавая приоритет экологичности благодаря уникальному черно-белому кожаному дизайну, изготовленному из экологически чистой экосиликоновой кожи».
Различия между обычной моделью и Moon Explorer Edition носят лишь косметический характер, поскольку обе имеют одинаковые характеристики. Как и стандартная модель, новинка оснащена процессором Helio G88, батареей емкостью 5000 мА*ч и работает на операционной системе Android 13. Смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и тремя камерами — основной 50 МП, вспомогательной 0,8 МП и фронтальной 32 МП. Стоимость новой эксклюзивной модели составляет 145 долларов США.