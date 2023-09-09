Twitter подал в суд на Калифорнию

X, ранее известная как Twitter, подала судебный иск против штата Калифорния в ответ на закон AB 587, требующий от компаний, владеющих социальными сетями, раскрывать информацию о методах модерации контента. Закон обязывает публиковать информацию о том, как эти платформы справляются с такими проблемами, как разжигание ненависти, экстремизм и дезинформация, а также о внутренних процедурах модерации.

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Компания утверждает, что закон AB 587 противоречит Конституции и может привести к цензуре. X утверждает, что истинная цель закона заключается в том, чтобы заставить социальные сети удалять контент, признанный государством проблемным, что может привести к нарушению свободы слова, защищенной Конституцией.