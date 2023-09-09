Создатель ChatGPT стал первым владельцем «золотой визы» Индонезии

Через неделю после запуска программы, направленной на привлечение иностранных инвестиций в страну, Индонезия выдала первую «золотую визу» Сэму Альтману, генеральному директору OpenAI, компании, что разработала ChatGPT.

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Золотая виза выдается лицам с мировым именем, которые могут принести пользу Индонезии. Альтман получил эту на 10-лет.

Эта виза предоставляет Альтману определенные привилегии, включая приоритетный досмотр в аэропортах, увеличенный срок пребывания, а также упрощенные процедуры въезда и выезда на территории Индонезии.