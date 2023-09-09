Камеры умного дома Wyze начали предоставлять доступ неизвестным

Несколько пользователей камер видеонаблюдения Wyze сообщили о неприятной проблеме, когда они непреднамеренно получали доступ к записям с веб-камер других пользователей, фактически заглядывая в чужие дома. По словам представителя компании, проблема связана с проблемой веб-кэширования.

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Первоначально сообщения о проблеме появились на Reddit, где пользователи делились своим удивлением, увидев незнакомые записи с камер.

Пострадавшие пользователи получали доступ к ленте через веб-просмотрщик Wyze по адресу view.wyze.com. Компания признала наличие проблемы, заявив, что страница «находится на техническом обслуживании» и что она работает над ее решением. Сотрудник службы поддержки Wyze подтвердил наличие проблемы с порталом онлайн-камер и сообщил, что в настоящее время ведутся работы по ее устранению. Однако они не смогли назвать примерные сроки устранения проблемы.