ИИ разрешили «торговать» на бирже Nasdaq

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) удовлетворила просьбу Nasdaq о запуске первого в истории биржи типа ордера, управляемого искусственным интеллектом. Эта система получила название M-ELO.

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Типы ордеров - это, по сути, наборы инструкций, которые способствуют заключению конкретных торговых пар по точным рыночным ценам. Хотя автоматизированные типы ордеров используются уже давно, в данной версии системы для исполнения ордеров используется искусственный интеллект с подкрепляющим обучением в реальном времени.

Одним из основных преимуществ этого усовершенствования является возможность значительно ускорить обработку ордеров. По данным Nasdaq, в ходе тестирования динамический M-ELO продемонстрировал поразительное «увеличение коэффициента заполнения на 20,3% и снижение уценки на 11,4%».