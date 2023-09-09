Индия предложила создать спутниковую миссию G20 для мониторинга климата

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления на сессии саммита G20 заявил, что страна предложила лидерам «Большой двадцатки» создать спутниковую миссию для мониторинга климата планеты.

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«Индия также предлагает запустить спутниковую миссию G20 по наблюдению за окружающей средой и климатом», — цитирует слова Моди ТАСС.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите запросил у богатых стран для развивающихся государств $100 млрд на борьбу с климатическими изменениями.