Индия предложила создать спутниковую миссию G20 для мониторинга климата
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления на сессии саммита G20 заявил, что страна предложила лидерам «Большой двадцатки» создать спутниковую миссию для мониторинга климата планеты.
«Индия также предлагает запустить спутниковую миссию G20 по наблюдению за окружающей средой и климатом», — цитирует слова Моди ТАСС.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите запросил у богатых стран для развивающихся государств $100 млрд на борьбу с климатическими изменениями.
Также представитель финансируемой ЕС Службы по изменению климата Copernicus Саманта Бёрджесс заявила о рекордных значениях температуры воздуха и океана в июле.