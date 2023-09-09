Эксперт назвал уязвимые смартфоны для хакеров

Заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в беседе с агентством "Прайм" назвал уязвимые смартфоны для хакеров и почему не стоит пользоваться бесплатными зарядными устройствами в общественных местах.

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По словам Шамиля Магомедова, хакеры могут получить доступ к смартфонам, заряжающимся в общественных местах, например, в аэропортах или отелях. Подобные случаи участили на Западе.

Принцип заключается в том, что хакеры к USB-кабелю подключают небольшой накопитель с вредоносными программами, которые пользуются недостатками системы безопасности смартфона и внедряют вирус на устройство. Наиболее уязвимые более старые устройства, потому что хакеры их хорошо изучили, добавил эксперт.