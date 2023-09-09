Google неофициально представил часы Pixel Watch 2

Google показала смарт-часы Pixel Watch 2 до их официального анонса. Из продемонстрированного видео можно понять, что новинка во многом похожа на предшественника, но есть и заметные отличия.

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Например, Pixel Watch 2 получили новую заводную головку (коронку), сертификацию защиты IP68, а также совершенно иной массив датчиков. Так, у оригинальных Pixel Watch датчики ЭКГ с обратной стороны устройства расположены в ряд, а у новых Pixel Watch 2 — по круговой схеме и с более мелкими светодиодами.

Кроме того, по слухам, новинка получит новый датчик Sense 2 для постоянного мониторинга электрокожных реакций. Возможно, именно поэтому Google изменила схему расположения массива сенсоров.

Как отмечает The Verge, из видео можно сделать вывод, что устройство получит рейтинг защиты IP68. Оригинальные Pixel Watch можно было погружать в воду на глубину до 50 метров. Они имеют рейтинг водонепроницаемости 5ATM. Новые часы дополнительно получат защиту от пыли.

Слухи приписывают Pixel Watch 2 новый процессор Qualcomm Snapdragon W5 Plus вместо двухъядерного Exynos 9110 от Samsung, поддержку сверхширокополосной связи UWB (Ultra-Wide Band, не сертифицирована в России), а также более емкую батарею.