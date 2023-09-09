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Маск: запрос Киева о работе Starlink в Крыму идет вразрез правилам компании

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что условия использования сервиса спутниковой связи Starlink запрещают ее применение для наступательных военных действий, и Украина, просившая включить ее в Крыму для наступательных действий, вынуждала его пойти против этого запрета. Об этом Маск написал на своей странице в соцсети X.

Маск заявил, что использование Starlink для атак на Крым идет против правил SpaceX
© Газета.Ru

Таким образом владелец компании прокомментировал публикацию канала CNN, в которой говорилось, что Маск потребовал ограничить работу спутникового интернета Starlink у побережья Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России. Между тем сам Маск позднее опроверг эту информацию, заявив, что система не была активирована, но ее просили включить.

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В своем посте Маск подчеркнул, что не пошел на исполнение запроса украинских властей об использовании Starlink в Крыму. Он отметил, что условия предоставления услуг компании запрещают применять систему «для наступательных военных действий».

«Они (украинцы. — Прим. ред.) опять просили о том, что было прямо запрещено», — рассказал бизнесмен.

Он добавил, что компания SpaceX, принадлежащая ему, разрабатывает систему Starshield, схожую со Starlink, которая будет принадлежать американскому правительству.

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