Маск заявил, что использование Starlink для атак на Крым идет против правил SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что условия использования сервиса спутниковой связи Starlink запрещают ее применение для наступательных военных действий, и Украина, просившая включить ее в Крыму для наступательных действий, вынуждала его пойти против этого запрета. Об этом Маск написал на своей странице в соцсети X.

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Таким образом владелец компании прокомментировал публикацию канала CNN, в которой говорилось, что Маск потребовал ограничить работу спутникового интернета Starlink у побережья Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России. Между тем сам Маск позднее опроверг эту информацию, заявив, что система не была активирована, но ее просили включить.

В своем посте Маск подчеркнул, что не пошел на исполнение запроса украинских властей об использовании Starlink в Крыму. Он отметил, что условия предоставления услуг компании запрещают применять систему «для наступательных военных действий».

«Они (украинцы. — Прим. ред.) опять просили о том, что было прямо запрещено», — рассказал бизнесмен.