К Земле приближается "пропавший" на 34 года опасный астероид

Астероид 349507 (2008 QY) вновь приближается к Земле, сообщает РИА Новости.

Это произошло спустя 34 года. Потенциально опасное небесное тело диаметром до 1,2 километра 3 октября пролетит на расстоянии примерно шести миллионов километров от Земли, заявили в Центре изучения околоземных объектов Аэрокосмического агентства США. Астероид максимально приблизится к нашей планете в 20:39 UTC (23:39 мск). Минимальное расстояние между ним и Землей составит 0,042 астрономической единицы или около 6,3 миллиона километров.

Потенциально опасными считаются небесные объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллионов километров. Диаметр астероида может достигать от 520 до 1200 метров. Скорость 349507 (2008 QY) составляет 20,96 километра в секунду.

Астероид впервые был замечен астрономами 30 сентября 1989 года. Он «пропал» на 33,5 года. После этого ученые наблюдали его 13 февраля 2023 года.