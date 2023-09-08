В Сколтехе рассказали, чего не хватает российским операторам для строительства сетей

По данным «Сколтеха», российским операторам связи не хватает около 50 тысяч новых базовых станций, чтобы полноценно развиваться в 2023 году. Они рассматривают китайские аналоги, но оказывается, что они менее стабильные и функциональные по сравнению с решениями от Huawei, ZTE, Nokia и Ericsson.

Эксперт из «Сколтеха» объяснил, что увеличение стоимости оборудования и прекращение его поставок являются основными причинами дефицита. Также он подчеркнул, что закрытость китайских систем их делает несовместимыми с решениями других компаний.

Представители отрасли утверждают, что некоторые китайские поставщики планируют адаптировать своё оборудование для российских сетей. Однако использование таких станций третьего эшелона может вызвать сбои в сети и увеличить затраты на обслуживание из-за недостаточной поддержки и обновлений ПО. Российские компании также начали разрабатывать собственное оборудование, но его выпуск пока ограниченный.