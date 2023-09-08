Учёные МГУ улучшили технологию производства топливных элементов

Российские учёные в составе научной группы улучшили производство углеродных мембран для топливных элементов

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Учёные из Московского университета им. М. В. Ломоносова, совместно с другими научными группами, разработали новый способ управления материалом на основе оксида графена. Этот метод позволит ускорить создание новых мембран для топливных элементов и электролизёров, что является важным для развития энергетики.

Оксид графена — это материал, состоящий из углерода и кислорода, и его структура и свойства можно изменять, контролируя соотношение атомов в нем. Учёные предложили способ улучшить качество мембран, используя электрохимическое восстановление материала. Этот подход позволит создать углеродные мембраны, которые превосходят полимерные аналоги по своим характеристикам и могут быть применены в топливных элементах и электролизёрах.