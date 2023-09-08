Банк разработал чат-бот с ИИ для богатых

Организация Morgan Stanley собирается внедрить чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный в сотрудничестве с OpenAI. После успешного тестирования с участием 1000 консультантов банк запустит генеративного ИИ-бота в этом месяце.

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Виртуальный помощник позволит банкирам быстро получать доступ к исследованиям и формам, оптимизируя их рабочие процессы.

Кроме того, Morgan Stanley работает над технологией, которая с согласия клиента сможет генерировать резюме встреч, составлять последующие электронные письма, обновлять базы данных по продажам, планировать встречи и предлагать помощь в управлении финансами клиента, включая такие области, как налоги, пенсионные накопления и наследство.

По мнению Сала Куккиары (Sal Cucchiara), директора по информатизации отдела управления благосостоянием и инвестициями Morgan Stanley, влияние ИИ на финансовый сектор будет значительным и может быть сопоставимо с появлением Интернета. Однако он подчеркнул, что консультации по инвестициям останутся в руках людей, технология рассматривается как полезный инструмент, а не как замена сотрудникам.