В Нидерландах нашли самолет времен ВОВ с человеческими останками

В британском бомбардировщике Lancaster, поднятом со дна озера Эйсселмер в Нидерландах, нашли человеческие останки. Об этом сообщает NU.nl.

Британский военный самолет был сбит немецким истребителем в 1943 году. Это произошло недалеко от деревни Корнвердерзанд вскоре после того, как Lancaster сбросил бомбы над Бохумом в Германии. В бомбардировщике находились семь членов экипажа, ни один из них не выжил.

Через несколько дней тела четырех летчиков выбросило на берег, еще трое членов экипажа так и не были найдены. В Министерстве обороны Нидерландов назначили экспертизу останков.

В 2021 году в Нидерландах нашли обломки британского бомбардировщика Vickers Wellington и останки четырех человек. Они оказались чехословацкими летчиками. Самому младшему из них было 23 года, старшему - 28 лет.