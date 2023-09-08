Ученые заявили о глобальном снижении загрязнения воздуха

Воздух в мире становится чище, заявили ученые из Вашингтонского университета (США). Они проанализировали количество частиц PM2.5 в атмосфере и обнаружили, что оно стабильно снижается с 2011 года.

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Загрязняющие частицы PM2.5 представляют собой угрозу для здоровья человека, так как способны преодолевать естественные защитные барьеры (например, слизистые оболочки) и проникать в организм. В городах главными источниками частиц являются автомобильные и промышленные выбросы, тепловые электростанции (ТЭЦ).

Ученые проанализировали, как менялась концентрация PM2.5 в мире в 1998-2019 годах. Результаты показали, что она росла с 1998 года и достигла пика в 2011-м. Самый значительный рост наблюдался в Азии, Африке и Южной Америке.

С 2011 года количество частиц начало снижаться. Наиболее заметный спад произошел в Китае, что стало следствием принятых мер по сокращению вредных выбросов. Это благотворно отразилось на здоровье населения – в 2011-2019 годах в КНР зарегистрировали на 1,1 млн преждевременных смертей меньше, чем за предыдущий восьмилетний период. Также улучшение качества воздуха отметили в России, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Юго-Восточной Азии и тропической Африке.

Ученые подчеркнули, что, несмотря на достигнутые успехи, проблемы загрязнения воздуха во всем мире остается крайне актуальной. Дополнительные меры по снижению выбросов могут дать еще более ощутимый эффект, сообщает Nature Communications.