Веб-версия календаря Google будет скрывать выполненные задачи

Google Calendar обновляет свою веб-версию, чтобы по умолчанию скрывать завершенные задачи. Это изменение направлено на упрощение календаря и создание более чистого интерфейса.

Пользователи смогут показывать или скрывать выполненные задачи, нажав на переключатель вида временного периода, который включает такие опции, как день, неделя, месяц, год, расписание или 4 дня.

Хотя некоторым пользователям нравится видеть выполненные задачи, другие считают, что это отвлекает, особенно если речь идет о мелких или повторяющихся задачах. В настоящее время эта функция распространяется на веб-версию, и пока неясно, будет ли она доступна в приложениях для Android и iOS.