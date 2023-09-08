Стандартный Microsoft Paint научился удалять задний фон при помощи ИИ
Microsoft решила обогатить функционал своего легендарного графического редактора Paint.
Теперь в программе появилась возможность удалять задний фон изображений всего одним кликом. Нововведение уже доступно для тестирования участникам программы Windows Insiders на каналах Canary и Dev.
Для использования нового инструмента достаточно открыть изображение в Paint и нажать на кнопку удаления фона, расположенную на левой панели инструментов.
После этого редактор автоматически определит объект на фотографии и исключит фон. При желании, пользователи могут вручную выбрать участки фона для удаления.
Данная функция должна сделать Paint ещё более удобным для быстрого редактирования изображений. Ранее для удаления фона приходилось обращаться к сторонним приложениям, которые не всегда были удобными и бесплатными.
Например, Canva предлагает эту функцию за дополнительную плату, а Adobe Express требует регистрации.