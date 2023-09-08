ЮАР присоединилась к российско-китайскому проекту создания лунной станции

Глава Южноафриканского национального космического агентства Хумбулани Мудау и посол Китая в ЮАР Чэнь Сяодун 1 сентября подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при создании Международной лунной исследовательской станции. Об этом сообщает китайское издание The Global Times.

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Уточняется, что до этого Россия и Китай пригласили все желающие страны присоединиться к проекту по созданию Международной лунной исследовательской станции, которая будет состоять из космической станции на орбите луны, исследовательского комплекса на лунной поверхности и парка робототехники.