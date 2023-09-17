Морские осы, цветочные ежи и милые осьминоги: самые ядовитые морские животные в мире

Океаны Земли — среда обитания самых ядовитых животных на планете. Многие из них способны убить человека за считаные минуты, и постепенно они начнут встречаться все чаще, т.к. глобальное потепление позволяет ядовитым видам переходить в новые регионы планеты. Портал livescience.com рассказал о самых ядовитых представителях морской фауны.

© Wikipedia

Синекольчатый осьминог (Hapalochlaena)

Видео дня

Ученым известные четыре вида синекольчатых осьминогов, и каждый из них способен убить человека за пару минут. Дело в том, что маленькие, милые осьминожки, которых туристы часто по незнанию берут в руки, содержат мощный нейротоксин под названием тетродотоксин — он в тысячу раз сильнее, чем цианид. Яд синекольчатых осьминогов не имеет антидота, но хорошая новость в том, что их ареал обитания ограничен тропическими водами Индийского и Тихого океанов.

Wikipedia

Морская оса (Chironex fleckeri)

Морские осы считаются одними из самых опасных для человека морских животных. Они вводят свой яд при помощи специальных клеток в щупальцах, которые называются книдоцитами. Ожог кубомедузы причиняет невероятную боль: он способен вызвать паралич и отказ сердца за минуты, если животное ввело достаточно яда. Статистика зафиксировала 70 смертей от яда морской осы за последние 100 лет, но в реальности эта цифра наверняка гораздо больше из-за недостатка свежих данных.

Wikipedia

Конус географический (Conus geographus)

На планете существует более 1 000 видов улиток-конусов: они различаются по размеру, но имеют схожую коническую форму раковины. Далеко не каждая улитка этого семейства опасна для человека, но конус географический — гарантированно одна из опасных. Их яд, по подсчетам специалистов, содержит более 10 000 активных веществ. Укус конуса географического способен вызвать респираторный паралич, который приводит к смерти.

Wikipedia

Бородавчатка (Synanceia)

Бородавчатки — крайне ядовитые рыбы, которые прячутся среди прибрежных рифов в Индийском и Тихом океане. Шипы на их спинах содержат яд, который высвобождается под давлением: например, когда кто-нибудь наступает на них. Токсины бородавчатки вызывают жгучую боль и опухание; дюжины австралийцев страдают от яда этих рыб каждый год. Чаще всего, после короткой госпитализации жертвы приходят в норму, но в некоторых случаях отравление приводит к нарушениям дыхания, конвульсиям, отказу сердца и смерти.

Wikipedia

Цветочный морской еж (Toxopneustes pileolus)

Самый опасный вид морского ежа согласно Книге рекордов Гиннесса. Яд, который содержится в шипах и конечностях цветочного ежа, представляет серьезную опасность для здоровья: при поражении человека он может вызвать паралич, нарушение дыхания и острую боль. Ежи этого вида обитают в зарослях водорослей, на коралловых рифах, песках и скалах Индо-Тихоокеанской области.

Wikipedia

Морская змея Дюбуа (Aipysurus duboisii)

Большинство из 60 известных видов морских змей ядовиты, и некоторые из них особенно опасны для людей. Например, морская змея Дюбуа, которая встречается в Австралии, Папуа-Новой Гвинее и Новой Каледонии. Она является самой ядовитой морской змеей в мире и входит в топ-3 самых ядовитых змей на планете. Сам по себе укус малоболезненный, т.к. змея Дюбуа имеет маленькие клыки, но эффекты яда могут быть поистине разрушительными. Они включают в себя тошноту, головокружение, рвоту, потерю сознания и конвульсии.

Wikipedia

Терновый венец (Acanthaster planci)

Терновый венец — вид морских звезд, который обитает в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Большой Барьерный риф. Огромные (до метра в ширину) звезды полностью покрыты шипами, которые содержат ядовитый токсин: при попадании в организм человека он вызывает боль, рвоту, опухание и, в редких случаях, анафилактический шок.