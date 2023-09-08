Microsoft решила утилизировать CO2 с помощью известняка

Компания использует геологический метод улавливания и удержания углекислого газа с помощью известняка, что значительно ускоряет процесс с нескольких лет до нескольких дней.

Компания является единственным в США предприятием, занимающимся постоянным улавливанием углерода. Ранее Microsoft уже инвестировала в Heirloom через свой Фонд инноваций в области климата объемом 1 млрд долларов. Новое соглашение не только обеспечивает значительный объем утилизации углерода, но и открывает путь для дополнительных инвестиций в расширение Heirloom.