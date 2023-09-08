Астрономы впервые увидели постепенное поглощение звезды черной дырой

Ученые заметили рентгеновское излучение в соседней галактике 2MASX J02301709+2836050. Оказалось, что его создает черная дыра, которая «откусывает» от проходящей мимо звезды Swift J0230 материю массой в три Земли. Это первый обнаруженный случай постепенного поглощения звезды. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

© NASA’s Goddard Space Flight Center/Chris Smith (USRA/GESTAR)

С помощью космического телескопа Swift астрономы заметили движения звезды в галактике 2MASX J02301709+2836050, расположенной в 500 световых годах от Земли. Звезда под названием Swift J0230 размером с Солнце ярко светила в течении 7–10 дней. Затем она резко погасла, и процесс повторился через 25 дней. Похожее явление ученые наблюдали при квазипериодических извержениях черных дыр и периодических ядерных переходных процессах, при которых черная дыра поглощает звезду.

Используя эти знания, астрономы пришли к выводу, что звезда Swift J0230 вращается вокруг черной дыры. Гравитация черной дыры при каждом приближении звезды «отрывает» от нее куски материи массой в три Земли. Вещество нагревается и испускает огромное количество рентгеновских лучей. Их и зафиксировал спутник Swift.

«Это первый раз, когда мы видим, как звезда, подобная нашему Солнцу, многократно измельчается и поглощается черной дырой малой массы. Так называемые повторяющиеся частичные поглощения — настоящее открытие. По-видимому, они проходят либо каждые несколько часов, либо раз в год. Новое поглощение звезды Swift 0230 как раз вписывается в этот промежуток», — рассказал Фил Эванс, ведущий автор исследования из Лестерского университета.

Эта черная дыра примерно в 10–100 тысяч раз массивнее Солнца, что довольно мало: большинство весит около 100 миллионов солнечных масс.