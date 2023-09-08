Google показал Pixel 8 Pro и Pixel 8 до официальной презентации

Google представил новые смартфоны Pixel 8 Pro и Pixel 8. Официальная презентация устройств запланирована на 4 октября в Нью-Йорке.

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The Verge пишет, что флагман сохранит тот же размер дисплея 6,7 дюйма. Стандартный Pixel 8 может получить меньший 6,17-дюймовый дисплей. Решение поможет компании удовлетворить спрос пользователей, которые выбирают более компактные модели смартфонов.

В дополнение к новым телефонам Google также представил Pixel Watch 2. Устройство во многом похоже на своего предшественника и оснащено бархатным ремешком, как у Pixel 8 Pro.

Хотя Google не раскрывает подробностей о новых функциях Pixel Watch 2, он отмечает, что появится возможность синхронизировать часы с телефоном Pixel, «чтобы пользователь смог получить новые функции, информацию о здоровье».