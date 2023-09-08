Polaroid представила новую «моментальную» камеру с лидаром

Компания Polaroid выпустила свою самую совершенную камеру для мгновенной съёмки Polaroid I-2, которая оснащена встроенным ручным управлением и предлагает пользователям полную свободу творчества.

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Особенности

Polaroid I-2 была разработана в сотрудничестве с японскими инженерами-оптиками. По утверждению производителя, на разработку каждого элемента ушло четыре года. Корпус камеры изготовлен из поликарбоната и акрила оптического класса с антибликовым покрытием. Одной из главных особенностей новинки стал трехэлементный объектив с автофокусировкой, который, по заявлению производителя, должен давать более резкие фотографии, чем любая другая мгновенная камера компании. Камера способна фокусироваться на расстоянии от 1,3 фута.

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Polaroid I-2 представляет собой комплект премиум-класса, не похожий ни на что другое в текущей линейке бренда. Его можно использовать шестью различными способами, включая автоматический и ручной, а также предлагать приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, автоспуск и режимы мульти-экспозиции, что позволяет пользователям контролировать столько возможностей камеры, сколько им хочется.

В ручном режиме пользователи могут устанавливать выдержку, выбирать диафрагму, включать и выключать вспышку, а также выбирать фокус с помощью высокоточной системы измерения дальности LiDAR. Выбранные пользователем значения, а также значения встроенного экспонометра для экспозиции отображаются как на внешнем OLED-дисплее, так и на встроенном дисплее видоискателя.

Камера совместима с пленкой i-Type 600 и SX-70, что открывает еще больше творческих возможностей. Кроме того, она оснащена резьбой для фильтра диаметром 49 мм и стандартной резьбой 1/4-20 UNC для использования на штативе. Есть также внутренний перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, который заряжается через USB-C.

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