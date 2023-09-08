США проверят чипы, которые установлены в новых смартфонах Huawei
Правительство США инициировало официальное расследование в отношении продвинутого китайского чипа, который был установлен в новый смартфон Huawei Technologies Co., сообщает Bloomberg.
Министерством торговли уже не раз вводились ограничения в отношения компании и китайской полупроводниковой отрасли за последние два года.
Сейчас оно проинформировало о работе над получением дополнительных сведений о «предполагаемом» 7-нанометровом процессоре. Его обнаружили в смартфоне Mate 60 Pro.
Разработчик чипа - китайская Semiconductor Manufacturing International Corp. Она находится черном списке США. Ей ограничен доступ к американским технологиям. Напомним, что и сама Huawei есть в таком списке.
«Давайте внесем ясность: экспортный контроль - это всего лишь один инструмент в арсенале правительства США для устранения угроз национальной безопасности, исходящих от КНР», - подчеркнул представитель министерства торговли.
По его словам, рестрикции, которые ввели в 2019 году, «подкосили компанию Huawei и заставили ее создать себя заново - ценой значительных затрат для правительства КНР».
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на американскую ассоциацию производителей полупроводников Semiconductor Industry Association (SIA) сообщило, что китайская компания Huawei придумала, как обходить ограничения, введенные США. Она открывает секретные производства полупроводников под другими названиями по всей территории КНР, указало агентство.