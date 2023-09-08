Правительство США инициировало официальное расследование в отношении продвинутого китайского чипа, который был установлен в новый смартфон Huawei Technologies Co., сообщает Bloomberg.

Министерством торговли уже не раз вводились ограничения в отношения компании и китайской полупроводниковой отрасли за последние два года.

Сейчас оно проинформировало о работе над получением дополнительных сведений о «предполагаемом» 7-нанометровом процессоре. Его обнаружили в смартфоне Mate 60 Pro.

Разработчик чипа - китайская Semiconductor Manufacturing International Corp. Она находится черном списке США. Ей ограничен доступ к американским технологиям. Напомним, что и сама Huawei есть в таком списке.

«Давайте внесем ясность: экспортный контроль - это всего лишь один инструмент в арсенале правительства США для устранения угроз национальной безопасности, исходящих от КНР», - подчеркнул представитель министерства торговли.

По его словам, рестрикции, которые ввели в 2019 году, «подкосили компанию Huawei и заставили ее создать себя заново - ценой значительных затрат для правительства КНР».