Apple выпустила обновления для iOS, iPadOS, macOS и watchOS

Apple вчера вечером выпустила обновления для систем iOS, iPadOS, macOS и watchOS. Апдейты всем рекомендуются к установке, поскольку они устраняют две уязвимости нулевого дня, эксплуатируемые в атаках шпиона Pegasus.

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Напомним, софт для слежки Pegasus, разрабатываемый израильской компанией NSO Group, не раз использовался в целевых атаках. Например, пару лет назад его нашли на смартфонах французских журналистов.

Найденные и пропатченные в последних версиях iOS, iPadOS и macOS бреши проходят под следующими идентификаторами:

CVE-2023-41061 — проблема валидации в электронном кошельке Apple Wallet. Может привести к выполнению произвольного кода при обработке вредоносного вложения;

CVE-2023-41064 — переполнение буфера в компоненте Image I/O, которое может привести к выполнению кода при обработке специально подготовленного изображения.

На CVE-2023-41064 указали исследователи из Citizen Lab, а CVE-2023-41061 обнаружила сама Apple, но при участии той же Citizen Lab. Патчи доступны в следующих релизах:

iOS 16.6.1 и iPadOS 16.6.1 — можно установить на устройства iPhone 8 и более поздние модели, все модели iPad Pro, iPad Air третьего поколения и позже, iPad пятого поколения и позже, iPad mini пятого поколения и позже.

macOS Ventura 13.5.2 — для Mac-устройств, работающих на macOS Ventura.

watchOS 9.6.2 — для «умных» часов Apple Watch 4 и более современных.