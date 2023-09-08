Samsung анонсировала NVMe SSD 990 Pro емкостью 4 ТБ

Компания Samsung анонсировала новую версию своего твердотельного накопителя NVMe PCIe 4.0 Samsung 990 Pro. Новая модель линейки теперь может похвастаться 4 ТБ памяти со скоростью чтения до 7450 МБ/с и 1,6 млн IOPS.

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Особенности

Samsung SSD 990 Pro ёмкостью 4 ТБ доступен с радиатором или без него и имеет тонкий дизайн, который может поместиться в ультратонкий ноутбук или игровую консоль. Устройство может похвастаться как самым автономным хранилищем, так и самой высокой скоростью среди современных SSD – около 7450 МБ/с для последовательного чтения и 6900 МБ/с для последовательной записи.

Количество операций ввода-вывода в секунду при чтении достигает 1 600 000 IOPS при чтении и 1 550 000 IOPS при записи. Это примерно на 50% выше, чем у твердотельного накопителя Samsung 980 PRO ёмкостью 2 ТБ. Энергоэффективность также выросла на 50%, по сравнению с предшественником.

Кроме того, вдвое увеличился ресурс записи с 1200 ТБ до 2400 ТБ по сравнению с версией на 2 ТБ. Также стоит отметить вдвое больший размер кэша – 4 ГБ.

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