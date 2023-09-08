Извержение вулкана Тонга вызвало самые быстрые подводные течения в истории

Извержение подводного вулкана Тонга в Тихом океане вызвало самые быстрые подводные течения из когда-либо зарегистрированных. Событие произошло в январе 2022 года, но ученые до сих пор продолжают анализировать связанные с ним уникальные природные явления.

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Извержение стало самым мощным из всех зафиксированных современным оборудованием. Оно вызвало цунами и лавинообразные оползни, повредившие телекоммуникационные кабели на дне океана и временно оставившие остров Тонга без связи с внешним миром.

Исследовательская группа под руководством Британского национального океанографического центра (NOC) использовала данные о времени и месте повреждения кабелей, чтобы рассчитать скорость течения. Наблюдения показали, что столб от извержения поднялся на высоту 57 км, а затем обрушился прямо в воду и на крутые подводные склоны вулкана. После этого возникли подводные потоки скоростью 122 км/час, сообщает Science.

«Потоки оказались быстрее, чем те, которые были вызваны землетрясениями, наводнениями или штормами», – отметили авторы научной работы.

Извержения на суше также извергают быстрые пирокластические потоки. Но в ходе этого исследования ученые впервые задокументировали, что происходит при выбросе вулканического материала непосредственно в океан.