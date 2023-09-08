VK адаптирует RuStore под ОС «Аврора»

VK планирует до конца 2023 года адаптировать отечественный магазин приложений RuStore для российской мобильной операционной системы (ОС) "Аврора". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе VK.

"RuStore планируется адаптировать под ОС "Аврора". Рассчитываем сделать это до конца текущего года", - рассказали в VK.

Также в компании добавили, что активная работа уже ведется.

Ранее о планах по адаптации отечественного магазина приложений под российскую ОС сообщила газета "Ведомости".

RuStore был разработан по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Созданием единого маркета занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Его запустили в мае 2022 года, в том же году вступило в силу требование по предустановке RuStore.