VK адаптирует RuStore под ОС «Аврора»

VK планирует адаптировать RuStore под ОС "Аврора" до конца года
VK планирует до конца 2023 года адаптировать отечественный магазин приложений RuStore для российской мобильной операционной системы (ОС) "Аврора". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе VK.
"RuStore планируется адаптировать под ОС "Аврора". Рассчитываем сделать это до конца текущего года", - рассказали в VK.
Также в компании добавили, что активная работа уже ведется.
Ранее о планах по адаптации отечественного магазина приложений под российскую ОС сообщила газета "Ведомости".
RuStore был разработан по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Созданием единого маркета занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Его запустили в мае 2022 года, в том же году вступило в силу требование по предустановке RuStore.
"Аврора" - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе Sailfish OS - операционной системы с открытым исходным кодом от финской компании Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia.