Названы особенности линейки Xiaomi Redmi Note 13

Xiaomi готовит к запуску три новых смартфона в рамках серии Redmi Note 13.

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По слухам, в разработке находятся модели Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro+и даже Redmi Note 13 Turbo. Разрабатываются эти устройства под кодовыми именами Zircon и Garnet.

Накануне стало известно, что Redmi Note 13 Pro получит поддержку зарядки мощностью 67 Вт. Кроме того, Xiaomiui предоставил дополнительную информацию о различных моделях серии Redmi Note 13.

Так, предположительно имя Zircon будет присвоено моделям Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro+. Судя по прошлым поколениям, эти две модели будут отличаться в незначительных аспектах, таких как мощность зарядки, основные камеры и конфигурации памяти.

Тем временем, Xiaomi разрабатывает Redmi Note 13 Turbo под кодовым именем Garnet. Эта модель, вероятно, будет продолжением Redmi Note 12 Turbo и получит процессор Snapdragon, но с 200-мегапиксельной основной камерой.