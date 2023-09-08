Выпуск ПК-процессоров нового поколения может задержаться из-за iPhone 15

Согласно недавнему отчёту от DigiTimes, смартфоны из серии iPhone 15 станут единственными устройствами, которые получат доступ к 3-нм процессорам нового поколения до конца 2023 года.

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Производитель микросхем TSMC сосредоточит все свои усилия на выпуске этих чипов исключительно для Apple.

Данное решение может оказать существенное влияние на рынок компьютеров. Производители ПК, включая Intel, которая планировала выпустить свои новые процессоры Arrow Lake на том же 3-нм техпроцессе, теперь могут столкнуться с задержками.

Инсайдеры утверждают, что Intel возлагала большие надежды на данную линейку, стремясь конкурировать с эффективными процессорами Apple Silicon.