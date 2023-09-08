Проект ракеты SLS для полетов на Луну стал недоступен для NASA

Согласно документу бюджетно-контрольного управления (GAO) США, текущий уровень затрат на программу ракеты-носителя SLS делает ее недоступной для страны и его космического агентства (NASA). Об этом пишет РИА Новости.

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Программа SLS предназначена для вывода американского корабля Orion на орбиту для полетов на Луну. Представители NASA сообщили GAO, что с текущими затратами программа SLS становится недостижимой.

Ведомство разработало план-реализации программы, включающий стратегии экономии средств для будущих миссий. Отсутствие контроля над производственными затратами затрудняет их прозрачность и контроль со стороны космического агенства и конгресса.

NASA запросило 11,2 миллиарда долларов на финансирование программы до 2028 года. Лунная программа «Артемида» была объявлена США еще при администрации Трампа, и полеты на Луну планировались на 2024 год, но сроки были уточнены до 2025 года после прихода администрации Байдена.