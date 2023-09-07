Франция показала ровер, который отправят на Марс в 2027 году

«У нас нет ни малейшего представления о его поведении на этой еще пока мало изученной поверхности. Собранные им образцы могут помочь ученым пролить свет на историю солнечной системы и окружающую среду на Марсе», – рассказал французский учёный Патрик Мишель, отвечающий за разработку Idefix.