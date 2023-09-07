Франция показала ровер, который отправят на Марс в 2027 году
Национальный центр космических исследований Франции (CNES) показал ровер, который планируется отправить к Марсу в 2027 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на France-Presse.
Отмечается, что ровер планируют использовать в рамках миссии Martian Moons eXploration. Небольшой марсоход получил название Idefix – в его разработке принимает участие CNES и Немецкий аэрокосмический центр. Планируется, что во время миссии по исследованию Марса, Idefix будет собирать образцы грунта с Фобоса – самого крупного спутника красной планеты.
«У нас нет ни малейшего представления о его поведении на этой еще пока мало изученной поверхности. Собранные им образцы могут помочь ученым пролить свет на историю солнечной системы и окружающую среду на Марсе», – рассказал французский учёный Патрик Мишель, отвечающий за разработку Idefix.
Миссия Martian Moons eXploration разрабатывается с 2015 года. Предполагается, что космический аппарат выйдет на орбиту Марса, после чего совершит облёт Фобоса и Деймоса, после чего возвращаемый модуль вернётся на Землю.
Ранее экспедицию на Марс анонсировали в Роскосмосе.