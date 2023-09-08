Microsoft обновит пользовательское соглашение в России

«Мы обновляем соглашение об использовании служб Майкрософт, применимое к продуктам или службам Майкрософт, которыми вы пользуетесь. Мы добавляем пояснения к некоторым положениям, чтобы они были понятны пользователям. Кроме того, обновленное соглашение будет охватывать новые продукты, службы и функции Майкрософт», – цитирует агентство текст уведомления.