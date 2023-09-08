Microsoft обновит пользовательское соглашение в России

Американский IT-гигант Microsoft начал рассылать российским пользователям уведомление о скором изменении пользовательского соглашения для своих веб-сервисов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы обновляем соглашение об использовании служб Майкрософт, применимое к продуктам или службам Майкрософт, которыми вы пользуетесь. Мы добавляем пояснения к некоторым положениям, чтобы они были понятны пользователям. Кроме того, обновленное соглашение будет охватывать новые продукты, службы и функции Майкрософт», – цитирует агентство текст уведомления.
Значительная часть обновления коснется сервисов на базе ИИ. Компания дополнит формулировки, касающиеся генерируемого нейросетями контента, а также пропишет ограничения и требования к пользователям ИИ-сервисов.
Вместе с тем Microsoft обещала исправить опечатки, грамматические и другие ошибки в русскоязычном тексте. В соглашении обновятся некоторые названия и гиперссылки.
«В целом, мы сделали текст условий более понятным», – сообщили в Microsoft.
Обновленное пользовательское соглашение вступит в силу 30 сентября 2023 года.