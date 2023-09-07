Пользователи массово просят Microsoft не удалять WordPad из Windows

Пользователи Windows 11 выразили своё недовольство после того, как Microsoft объявила о планах по удалению WordPad в будущих версиях системы.

© ferra.ru

По словам пользователей, WordPad загружает RTF-файлы гораздо быстрее, чем MS Word и является незаменимым инструментом для работы с текстовыми файлами.

Microsoft подтвердила свои планы по «устареванию» WordPad в Windows 11 и последующем его удалении в обновлённом документе поддержки. Ожидается, что это произойдёт в версии Windows 12, запланированной на осень 2024 года.

Данное решение компании вызвало бурю негодования среди пользователей, которые считают WordPad полезным приложением, не являющимся «навязчивым софтом».