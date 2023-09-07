Apple сделает iOS «умнее»

Apple планирует использовать языковые модели в iOS 18, чтобы сделать голосовой помощник Siri «умнее». Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на данные расследования The Information.

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Ожидается, что Siri научится выполнять комплексные задачи при лаконичных запросах. В качестве примера такой операции приводится создание нескольких снимков, их компоновка в GIF-анимацию и последующая ее отправка указанному получателю.

По данным The Information, в iOS 18 голосовой помощник Siri получит тесную интеграцию с функцией «Ярлыки». «Ярлыки» позволяют запускать короткие сценарии выполнения различных опций в iOS одним нажатием.

MacRumors называет данное обновление долгожданным, поскольку многие поклонники Apple давно критикуют скромные возможности Siri. Особенно сильно отставание Apple в развитие ИИ видно на фоне Google Assistant и Alexa от Amazon.