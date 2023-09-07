Минобрнауки: ИИ не упростит жизнь студентам при подготовке дипломов
Искусственный интеллект не упростит жизнь студентам при подготовке выпускных квалификационных работ. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский.
По его мнению, сделать задание, которое предполагает работу настоящего интеллекта не по силам искусственному.
«Поэтому едва ли это упростит жизнь. Я думаю, что это в каком-то смысле эксперимент, с которым не все смогут справиться», — сказал Секиринский.
Он отметил, что давать или нет разрешение студентам использовать искусственный интеллект при подготовке выпускных работ входит в полномочия университета.
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