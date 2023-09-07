$98.20+0.35105.28+0.20

Минобрнауки: ИИ не упростит жизнь студентам при подготовке дипломов

Искусственный интеллект не упростит жизнь студентам при подготовке выпускных квалификационных работ. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский.

Минобрнауки: ИИ не упростит жизнь студентам при подготовке дипломов
© globallookpress.com

По его мнению, сделать задание, которое предполагает работу настоящего интеллекта не по силам искусственному.

«Поэтому едва ли это упростит жизнь. Я думаю, что это в каком-то смысле эксперимент, с которым не все смогут справиться», — сказал Секиринский.

Он отметил, что давать или нет разрешение студентам использовать искусственный интеллект при подготовке выпускных работ входит в полномочия университета.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости