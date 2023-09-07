СМИ: Марс на порядок уступает Земле по многообразию минералов

Американские геологи из Института Карнеги в Вашингтоне выяснили, что недра Марса гораздо беднее глубин Земли по разнообразию минералов. За более 50 лет на красной планете нашли лишь 161 минерал, тогда как на Земле их существует около 6 тыс. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Geophysical Research: Planets (JGR: Planets).

© nasa

По словам ученых, разница возникла из-за того, что на Земле существовало 57 первичных и вторичных механизмов минералообразования, в то время как на Марсе таких способов было лишь 20.

В начале истории планет минералы на Земле и Марсе формировались аналогичным образом. Например, первые руды на обеих планетах , вероятно, кристаллизовались непосредственно из остывающей магмы.

Однако миллиарды лет назад, с началом тектоники плит и распространением жизни, массив полезных ископаемых Земли прошел через обширные стадии диверсификации, тогда как на Марсе этих проектов не происходило.