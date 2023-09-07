Стало известно, сколько времени россияне проводят в интернете

В июне 2023 года россияне старше 12 лет в среднем проводили в интернете по 3 часа 56 минут ежедневно. Об этом сообщает издание Sostav, ссылаясь на данные аналитической компании Mediascope.

Из данных Mediascope также следует, что в первом полугодии 2023 года интернетом в России пользовались 83% населения. В младшей возрастной группе – 12-24 года – этот показатель близок к 100%. Еще подростки и юноши в среднем проводят в сети больше времени – около шести часов в сутки.

Смартфоны и планшеты остаются самыми популярными устройствами для входа в интернет – на них приходится 93% сессий. Больше половины россиян (55%) входят в интернет с компьютера хотя бы раз в месяц, а около трети (31%) пользуются ПК каждый день. Наибольшие доли пользователей десктопов наблюдаются среди старших возрастных групп: 45-54 лет, 55-64 лет, 65 лет и старше.