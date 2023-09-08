Браузер Google Chrome получит новый дизайн на ПК

В этом месяце Google Chrome исполняется 15 лет. В честь этого события разработчики браузера решили обновить его дизайн на ПК. Соответствующий апдейт выйдет в ближайшие недели.

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По словам вице-президента Chrome Парисы Тебриз, в браузер добавят новые значки, цветовые палитры и функции поиска. Также углы окошек и вкладок станут более закруглёнными.

Помимо этого, компания обновит дизайн интернет-магазина Chrome, добавит свежие категории доступных расширений и сделает рекомендации более персонализированными. Взглянуть на улучшенный интерфейс можно по ссылке.

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