Технология пейджинговой связи была разработана еще в 50-х годах, а в России пейджерами начали пользоваться в 90-е годы. Тогда это было невероятно удобно. Те, кто раньше "сидел" на проводной связи - на домашних или служебных телефонах, получили возможность носить с собой пейджер. Сейчас мы понимаем, что это был паллиатив, это не был полноценный вид связи, но в те годы было очень круто носить с собой устройство для связи.