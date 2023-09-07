«Умерший вид связи». Эксперт оценил отказ от лицензирования услуг пейджинга в РФ
Шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в разговоре с Рамблером прокомментировал решение Минцифры прекратить лицензировать услуги пейджинга в России, назвав данный вид связи "умершим".
Технология пейджинговой связи была разработана еще в 50-х годах, а в России пейджерами начали пользоваться в 90-е годы. Тогда это было невероятно удобно. Те, кто раньше "сидел" на проводной связи - на домашних или служебных телефонах, получили возможность носить с собой пейджер. Сейчас мы понимаем, что это был паллиатив, это не был полноценный вид связи, но в те годы было очень круто носить с собой устройство для связи.Леонтий БукштейнШеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации"
Специалист подчеркнул, что в июне текущего года истекла последняя лицензия оператора на пейджинговую связь.
"Пейджеры - это умерший вид связи. Их устранила мобильная связь. И это естественный переход от одной технологии к другой - высшего уровня. Пейджерами уже давно никто не пользуется, нет центров с операторами, так что ничего серьезного не случилось, просто надо все оформить юридически. И вряд ли кому-то еще придет в голову возродить пейджеры, они остались в истории", — сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что Минцифры прекратит лицензировать услуги пейджинговой связи в России.