Найден способ удаленно «сломать» iPhone

Специалист по кибербезопасности Энтони продемонстрировал способ атаковать iPhone с использованием хакерского гаджета Flipper Zero, в результате чего смартфоном становится невозможно пользоваться из-за всплывающих окон. Об этом пишет портал TechCrunch.

Издание отмечает, что атаки организует относительно недорогой хакерский инструмент. Это устройство можно запрограммировать для выполнения беспроводных атак на iPhone, а также автомобильные брелоки, бесконтактные и RFID-карты и многое другое.

Энтони особым образом настроил прошивку Flipper Zero, заставив его транслировать по протоколу Bluetooth Low Energy сигналы, которые устройства Apple используют для обнаружения друг друга. Таким образом, смартфоны, попадая в зону действия прибора, начинают показывать череду всплывающих окон с предложениями подключиться к AirTag, Apple TV, AirPods и другой продукции компании.

Специалист по кибербезопасности назвал такую атаку «рекламой по Bluetooth».

«Это не просто незначительная неприятность. Можно нарушить удобство работы, к которому привыкли пользователи Apple», - пояснил он.

Журналисты TechCrunch проверили способ Энтони на iPhone 8 и более новом iPhone 14 Pro. Они загрузили предоставленный им код в устройство Flipper Zero и активировали Bluetooth. После этого на их телефонах начали открываться всплывающие уведомления с предложением подключиться к несуществующим наушникам AirPods. При этом включение и выключение Bluetooth не влияло на атаку. Она прекращалась, только если Bluetooth был полностью отключен в настройках.

Ранее ФСБ сообщила, что американские спецслужбы используют iPhone для слежки. По данным спецслужбы, на смартфонах Apple были обнаружены «аномалии», обусловленные «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения».