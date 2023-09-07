Найден способ удаленно «сломать» iPhone
Специалист по кибербезопасности Энтони продемонстрировал способ атаковать iPhone с использованием хакерского гаджета Flipper Zero, в результате чего смартфоном становится невозможно пользоваться из-за всплывающих окон. Об этом пишет портал TechCrunch.
Издание отмечает, что атаки организует относительно недорогой хакерский инструмент. Это устройство можно запрограммировать для выполнения беспроводных атак на iPhone, а также автомобильные брелоки, бесконтактные и RFID-карты и многое другое.
Энтони особым образом настроил прошивку Flipper Zero, заставив его транслировать по протоколу Bluetooth Low Energy сигналы, которые устройства Apple используют для обнаружения друг друга. Таким образом, смартфоны, попадая в зону действия прибора, начинают показывать череду всплывающих окон с предложениями подключиться к AirTag, Apple TV, AirPods и другой продукции компании.
Специалист по кибербезопасности назвал такую атаку «рекламой по Bluetooth».
«Это не просто незначительная неприятность. Можно нарушить удобство работы, к которому привыкли пользователи Apple», - пояснил он.
Журналисты TechCrunch проверили способ Энтони на iPhone 8 и более новом iPhone 14 Pro. Они загрузили предоставленный им код в устройство Flipper Zero и активировали Bluetooth. После этого на их телефонах начали открываться всплывающие уведомления с предложением подключиться к несуществующим наушникам AirPods. При этом включение и выключение Bluetooth не влияло на атаку. Она прекращалась, только если Bluetooth был полностью отключен в настройках.
Ранее ФСБ сообщила, что американские спецслужбы используют iPhone для слежки. По данным спецслужбы, на смартфонах Apple были обнаружены «аномалии», обусловленные «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения».
При этом вредоносным ПО оказались заражены несколько тысяч iPhone, в том числе смартфоны, которые использовали сотрудники диппредставительств и посольств в России, «включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР».