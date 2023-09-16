Механические стрекозы, фоторужья и зонты-камеры: самые необычные шпионские гаджеты

Фильмы о Джеймсе Бонде внушили широкой общественности, что шпионы непременно пользуются самыми диковинными устройствами: от лазерных часов до взрывных ручек. В реальности, конечно, шпионские гаджеты были менее экстравагантными, однако советское КГБ и американское ЦРУ действительно разрабатывали самые разные приспособления.

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Скрытая камера в пачке сигарет

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И КГБ, и ЦРУ разработали скрытые камеры, которые были спрятаны в пачках из-под сигарет. Само собой, каждое агентство специально использовало популярные бренды. Картонная коробка скрывала внутри металлический короб, внутрь которого помещалась не только фотокамера, но и несколько сигарет. КГБ в качестве фотоаппарата использовала модель «Киев-30», ЦРУ — миниатюрный вариант Tessina.

Инсектотоптер

Механическая стрекоза, в чьей голове спрятан микрофон размером с бусину. Устройство на базе мини-двигателя может держаться в воздухе на протяжении минуты (или преодолеть за это время 200 метров). Широкий размах крыльев стрекозы позволял ей взлетать без проблем, но специалисты ЦРУ не могли управлять полетом даже при легком ветре.

CIA Museum

Механическая рыба «Чарли»

В 1990-х ЦРУ разработала «Чарли»: механического сома на дистанционном управлении, который должен был перехватывать подводные сигналы вражеской техники. Внутри тела рыбы встроен микрофон, тогда как в хвосте находилась движительная система.

CIA Museum

Снайперское ружье для фотоохоты

Модифицированная версия знаменитого фотоаппарата «Зенит-12хр», которая получила объектив с переменным фокусным расстоянием и «снайперский» плечевой приклад. Гаджет был разработан после вторжения немецких войск во время Второй мировой, т.к. СССР почувствовал необходимость в высокоточном оптическом оборудовании.

Wikipedia

«Счетчик слонов»

В 1960-х, когда шла война во Вьетнаме, ЦРУ разработала необычное устройство для подсчета людей и провизии, которые передвигались по Тропе Хо Ши Мина с севера на юг страны. Дело в том, что разведчики завербовали лаосских следопытов для того, чтобы те следили за перемещениями на тропе, однако многие из них не могли читать, писать или говорить на английском языке. Специально для этого ЦРУ снабдила гаджет разными символами, которые обозначали типы перемещений: пехота, грузовики, мотоциклы, тележки, танки, ослы и даже слоны. Следопытам оставалось только подкрутить счетчики и передать информацию разведке.

CIA Museum

Зонт-камера