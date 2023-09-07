Эксперт оценил эффект от запрета на использование техники Apple на работе

Ограничение использования устройств компании Apple в российских организациях не снижает риски утечки служебных данных. Для эффективной защиты нужны отечественные смартфоны и ПО, считает эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров.

Он отметил, что платформа Apple iOS представляет собой закрытую экосистему, которую "невозможно изменять, удаляя настройки, бесконтрольно собирающие и передающие на серверы разработчика пользовательские данные". Программное обеспечение Android можно изменять под нужды пользователя, однако такой смартфон "из коробки" требует специальной подготовки, в том числе - проверки и установки специального ПО.

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"Отказ [от использования продукции Apple в служебных целях] может быть эффективен в том случае, если в России будут созданы на 100% отечественные надежные версии мобильных операционных систем. То есть предустановленный американский Android, без зачистки следящих модулей, за границу передает данные пользователей не хуже, чем iOS", - сказал ТАСС эксперт.

Говоря о возможных масштабах наблюдаемой в организациях РФ тенденции отказа от iPhone, он исключил вероятность массового перехода россиян на другие устройства.

"Не думаю, что это массово коснется физических лиц. За исключением людей, работающих с конфиденциальной информацией и гостайной", - отметил Бедеров, добавив, что сам запрет может стать стимулом для разработки технологий защиты смартфонов от слежки в зависимости от потребностей конкретного предприятия.

Ограничения использования Apple

В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости". С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались, в частности, в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Ростехе, Росавиации и РЖД. В конце августа о запрете для сотрудников использования техники Apple заявил "Камаз".