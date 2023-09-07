Открыта самая молодая галактика с прекращенным звездообразованием

Астрономы сообщили об открытии новой массивной и молодой галактики COSMOS-1047519, в которой прекратилось звездообразование, с высоким красным смещением. Препринт статьи, в которой подробно рассказывается об исследовании, опубликован в репозитории arXiv.

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Массивные галактики, в которых больше не происходит образование, также известные как спокойные галактики, являются вероятными предшественниками эллиптических галактик. В этих объектах формирование звезд происходит раньше, в результате чего они быстрее накапливают звездную массу. К настоящему времени известно лишь несколько спектроскопически подтвержденных спокойных галактик с красным смещением больше четырех (соответствует возрасту Вселенной меньше 1,57 миллиарда лет и расстоянию 24 миллиарда световых лет).

Новые наблюдения, проведенные с помощью спектрографа на телескопе Обсерватории Кек, подтвердили существование массивной спокойной галактики с красным смещением 4,53 (возраст Вселенной 1,3 миллиарда лет). Спектральное распределение энергии — график зависимости энергии от частоты или длины волны света — COSMOS-1047519 характерно для низкой скорости звездообразования.

Масса галактики оценивается в 60 миллионов солнечных масс, а скорость звездообразования достигает всего лишь десяти солнечных масс в год. Возраст COSMOS-1047519 достигает 180 миллионов лет. Выведенная из спектрального распределения энергии история звездообразования указывает на то, что когда Вселенной было около 1,1 миллиарда лет, в галактике произошел мощный всплеск формирования звезд, за которым следовало быстрое затухание в течение 100 миллионов лет.