Путин дал поручения по внедрению искусственного интеллекта в РФ

На сайте Кремля от 6 сентября говорится, необходимо разработать условия для развития суперкомпьютерных технологий, включая предоставление льгот и грантовой поддержки научным и технологическим компаниям. Также следует изучить вопрос финансирования использования суперкомпьютеров, включая создание и развитие сложных нейросетей и улучшение их архитектуры. Правительству также поручено провести исследование по разработке и реализации образовательных программ, связанных с искусственным интеллектом, на базе ведущих исследовательских центров.

Эти программы будут направлены на подготовку специалистов, занимающихся созданием больших языковых моделей и технологий генеративного искусственного интеллекта. Доклад о результатах работы должен быть представлен президенту России до 1 декабря 2023 года, а ответственным за выполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Это поручение было дано на основе результатов совещания с членами правительства, которое состоялось 19 июля. В ходе него президент отметил необходимость постоянного укрепления позиций России в области искусственного интеллекта и выразил обеспокоенность недостаточной активностью внедрения этих технологий. Путин также поручил закрепить финансирование исследовательских центров, работающих в области искусственного интеллекта, в бюджете на 2024-2026 годы, и включить обязательное использование искусственного интеллекта компаниями при получении госсубсидий.