Стала известна концентрация трития после сброса воды с «Фукусимы»

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) измерило уровень трития после сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что проведенный независимый анализ воды у берега океана подтвердил данные оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO) и министерства окружающей среды Японии. Концентрация трития норму не превышает.

Кроме того, эксперты МАГАТЭ собрали образцы в нескольких местах в радиусе трех километров от предполагаемой точки сброса очищенной воды.