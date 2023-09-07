Илон Маск не поверил в реальность ложки для мороженого от Tesla
Производитель электрокаров Tesla объявил о необычном партнерстве с китайским подразделением McDonald's, выпустив ограниченную серию ложек CyberSpoon для мороженого McFlurry в стиле машины Cybertruck. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте Tesla в социальной сети Weibo, сообщает портал Electrek.
Акция вызвала большой интерес среди пользователей интернета особенно после появления новости в соцсети X (ранее Twitter), где многие высказывали свое мнение по поводу коллаборации двух брендов.
Генеральный директор Tesla Илон Маск в свою очередь прокомментировал новость, назвав ее фейком. Однако вскоре стало ясно, что акция действительно существует, и некоторые покупатели уже получили свои ложки CyberSpoon.
Ложки выполнены в необычной геометрической форме, напоминающей дизайн Cybertruck. Утверждается, что они изготовлены из нержавеющей стали, которая используется для создания футуристичного электрокара. Количество ложек ограничено партией в 50 тыс. штук, а получить их можно при покупке мороженого в китайских ресторанах быстрого питания.