Илон Маск не поверил в реальность ложки для мороженого от Tesla

Производитель электрокаров Tesla объявил о необычном партнерстве с китайским подразделением McDonald's, выпустив ограниченную серию ложек CyberSpoon для мороженого McFlurry в стиле машины Cybertruck. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте Tesla в социальной сети Weibo, сообщает портал Electrek.

© Соцсети

Акция вызвала большой интерес среди пользователей интернета особенно после появления новости в соцсети X (ранее Twitter), где многие высказывали свое мнение по поводу коллаборации двух брендов.

Генеральный директор Tesla Илон Маск в свою очередь прокомментировал новость, назвав ее фейком. Однако вскоре стало ясно, что акция действительно существует, и некоторые покупатели уже получили свои ложки CyberSpoon.