Эксперт назвал цену и сроки начала продаж iPhone 15 в России

Смартфоны iPhone 15 появятся в России на сером рынке на второй-третий день со старта продаж в США. Об этом «Российской Газете» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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По словам эксперта, у официальных продавцов, которые завозят устройства в страну по параллельному импорту, новинки появятся не раньше, чем через пять-шесть дней после начала продаж в США. При этом у неофициальных поставщиков iPhone 15 появится раньше: «На сером рынке, конечно, они могут появиться на второй-третий день», — отметил Муртазин.

По его оценке, в первую неделю цена iPhone 15 Pro окажется высокой и будет держаться отметки в 150 тыс. руб. Со временем стоимость самого дешевого iPhone 15 опустится до 100 тыс. руб.

Некоторые крупные торговые сети уже начали принимать предзаказы на всю линейку смартфонов iPhone 15, однако дата получения устройств и их приблизительная стоимость пока никем официально не озвучивалась.